Fitch підтвердив рейтинг ПриватБанку, прогноз стабільний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги ПриватБанку в іноземній і національній валюті зі стабільним прогнозом.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є у розпорядженні Укрінформу.

"Як повідомили в Fitch, рейтинг життєздатності (VR) і підтримки (SRF) ПриватБанку також підтверджено на рівні відповідно "b-" і "B-". При цьому рейтинг SRF відображає думку Fitch про потенційну державну підтримку банку, якщо вона знадобиться", - йдеться у повідомленні.

Короткострокові дефолту емітента в іноземній валюті ПриватБанку підтверджено на рівні "B", а національні довгострокові рейтинги – на рівні "AA (ukr)", що відображає високу кредитоспроможність банку. Аналітики Fitch Ratings відзначають, що весь обсяг проблемних кредитів банку, які пов’язані з компаніями його колишніх власників, повністю забезпечено, при цьому, стан ліквідності банку зміцнюється завдяки зростанню доходів від роздрібного банкінгу.