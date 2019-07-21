Понад 70% кредитів ПриватБанку видані компаніям ексвласників - Fitch

Агентство Fitch констатує, що 72% валових кредитів ПриватБанку видані колишнім власникам банку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також компаніям, які їм належать.

Про це зазначається у звіті про присвоєння кредитного рейтингу ПриватБанку, повідомляє Finbalance.

“Обсяг держоблігацій в портфелі ПриватБанку на кінець І кварталу становив 81% активів, які накопичилися, передусім, через внески держави в капітал. Чисті кредити - лише 19% активів. При цьому 72% валових кредитів (і велика частина знецінених кредитів) нібито (allegedly) пов`язані з попередніми власниками банку та вищим керівництвом”, - йдеться у повідомленні.

Раніше у Нацбанку зазначали, що близько 70% кредитного портфеля державних банків складають непрацюючі кредити, за якими не здійснюються виплати.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії. 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривав із червня 2017 року. В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку тим, що відповідачі в цій справі не довели правомірність віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

За підсумками першого кварталу 2019 року ПриватБанк отримав майже 60% прибутків всієї банківської системи України — 7,6 мільярда гривень.