НБУ виграв у Верховному Суді спір із компанією, підконтрольною Коломойському

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу ПрАТ "Ерлан", яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору і таким чином намагалось уникнути виконання зобов’язань за ним.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Велика Палата Верховного Суду 2 липня 2019 року підтвердила позицію Національного банку, що входження держави в капітал ПриватБанку не є істотною обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями. Мова йде про судовий процес у справі, в якій Національний банк є відповідачем, а ПриватБанк - третьою особою. Зокрема, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного І.В.Коломойському ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком, іпотечного договору і таким чином намагалось уникнути виконання зобов’язань за ним", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до цього договору, ПрАТ "Ерлан" надало Національному банку у заставу майно вартістю 3 млрд грн, у якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався банку до націоналізації. Позивач вважав, що внаслідок входження держави у капітал ПриватБанку, відбулась істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) та боржник (ПриватБанк) поєднались в одній особі.

"Верховний Суд погодився з правовою позицією Національного банку, і таким чином, сформував судову практику в цій категорії справ. Наразі майнові поручителі за кредитами рефінансування ПриватБанку намагаються в судах розірвати іпотечні договори, посилаючись на істотну зміну обставин. Загалом, суди першої та апеляційної інстанцій вже ухвалили більше 50 судових рішень на користь Національного банку, які набрали законної сили. Однак рішення Великої Палати Верховного Суду від 2 липня є першим у цій категорії справ, ухвалених на користь Національного банку судом найвищої інстанції, яке не підлягає оскарженню", - наголосив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Як повідомлялось, у 2015 році Коломойський, який на той момент був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення п’яти кредитів рефінансування, які отримав ПриватБанк за 2008–2014 роки, уклав з Національним банком договори поруки. Фактично він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, яка на сьогодні становить 9,2 млрд грн. У 2018 році Національний банк подав чотири позови до Господарського суду Дніпропетровської області та один позов до Cуду першої інстанції Республіки та Кантона Женеви (Швейцарія) проти Коломойського з метою стягнення заборгованості за кредитами рефінансування ПриватБанку. 19 березня 2019 року Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Національного банку та скасував ухвали Господарського суду Дніпропетровської області та постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду щодо повернення позовних заяв Національного банку. В результаті Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справах про стягнення коштів з Коломойського.