НБУ: можемо отримати $2 мільярди за новою програмою МВФ до кінця року

За експертною оцінкою Національного банку, нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має розпочатися вже цього року; відповідно до неї Україна у четвертому кварталі може отримати 2 млрд дол. кредиту.

Про це на пресконференції сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У четвертому кварталі цього року ми очікуємо, що, скоріш за все, буде нова програма з МВФ, що цього року вона розпочнеться та Україна отримає 2 млрд дол. Також ми очікуємо по 2 млрд дол. у наступні роки, в рамках нової програми структурного фінансування", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що навіть коли фінансування від МВФ буде зсунуто в часі та надійде не в четвертому кварталі, а трохи раніше чи пізніше, це не вплине на макроекономічні показники, а матиме вплив лише на міжнародні резерви України.

Водночас у Нацбанку вважають, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом відкриє Україні додаткові джерела фінансування та дозволить наростити міжнародні резерви до 23 млрд доларів у 2021 році.

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Як повідомлялось, на початку липня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Торонто з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном заявляв, що співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається пріоритетом для української влади.

Нова програма фінансування, переговори щодо якої Україна веде з МВФ, може бути укладена на три роки.

Чинна програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року та розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. 21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш від МВФ за цією програмою.