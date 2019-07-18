Глава Нацбанку назвав причини зміцнення гривні

Серед основних причин зміцнення гривні до долара з початку 2019 року - сприятлива зовнішня кон'юнктура та вкладення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це на пресконференції сказав голова Національного банку України Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зміцнення гривні було викликано факторами сприятливих умов для товарів нашого експорту, а також притоком іноземних інвесторів у внутрішні державні цінні папери. Це спричинило збільшення валютної пропозиції на ринку і, як наслідок, сприяло зміцненню гривні", - сказав Смолій.

Водночас очільник Нацбанку зазначив, що політичні процеси майже не впливають на курс гривні, і парламентські вибори також не повинні вплинути.

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"Подвійні вибори давали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно ніяким чином не впливало на валютний курс", - зауважив Смолій.

Як повідомлялося, за червень офіційний курс гривні до долара зміцнився на 2,5%, з початку року – на 5,5%. На 5 липня 2019 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 25,87 грн/дол. Востаннє офіційний курс був нижчим за 26 грн/дол. 13 квітня 2018 року.