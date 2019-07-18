Глава Нацбанку назвав причини зміцнення гривні
Про це на пресконференції сказав голова Національного банку України Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зміцнення гривні було викликано факторами сприятливих умов для товарів нашого експорту, а також притоком іноземних інвесторів у внутрішні державні цінні папери. Це спричинило збільшення валютної пропозиції на ринку і, як наслідок, сприяло зміцненню гривні", - сказав Смолій.
Водночас очільник Нацбанку зазначив, що політичні процеси майже не впливають на курс гривні, і парламентські вибори також не повинні вплинути.
"Подвійні вибори давали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно ніяким чином не впливало на валютний курс", - зауважив Смолій.
Як повідомлялося, за червень офіційний курс гривні до долара зміцнився на 2,5%, з початку року – на 5,5%. На 5 липня 2019 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 25,87 грн/дол. Востаннє офіційний курс був нижчим за 26 грн/дол. 13 квітня 2018 року.