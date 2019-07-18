Нацбанк вирішив знизити облікову ставку

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 17%.

Про це на прес-конференції сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 17% річних з 19 липня 2019 року", - сказав Смолій.

За його словами, Нацбанк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики оскільки бачить тенденцію уповільнення інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо, 25 квітня НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% до 17,5% річних. Раніше, а саме 25 жовтня, 13 грудня 2018 року та 31 січня, 14 березня 2019 року регулятор не змінював розмір облікової ставки і залишав її на рівні 18%.

Востаннє Національний банк змінював розмір облікової ставки 6 вересня — підняв на 0,5% до 18%.

Облікова ставка НБУ - це розмір кредитної ставки, або ставки відсотка, під який Нацбанк видає кредити комерційним банкам, та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам. Саме тому облікова ставка – своєрідний індикатор інфляційних процесів у державі. Таким чином Нацбанк намагається стримати інфляцію зменшенням грошового обліку: комерційним банкам невигідно брати кредити в НБУ під високі відсотки, тому в обіг надходить менша кількість грошей. Замість знецінення вони дорожчають.