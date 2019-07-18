Співпраця з МВФ дозволить збільшити резерви до $23 мільярдів - НБУ

Подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом відкриє Україні додаткові джерела фінансування та дозволить наростити міжнародні резерви до 23 млрд доларів у 2021 році.

Про це на прес-конференції сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основним припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом... У результаті, обсяг міжнародних резервів зросте до 23 млрд дол. США у 2021 році", - сказав Смолій.

Також, за його словами, подальша співпраця з МВФ дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, підтримувати інтерес інвесторів до українських активів. Відповідні боргові залучення дадуть змогу уряду профінансувати значні виплати за зовнішнім державним боргом. Також це дозволить приватному сектору залучати іноземні інвестиції.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили близько 20,64 млрд доларів (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4% завдяки насамперед розміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.