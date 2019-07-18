МВФ вважає курс долара США завищеним

Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.

Як повідомляє DW, про це йдеться у доповіді МВФ.

"З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12%, водночас курси євро, японської єни і китайського юаня перебувають на прийнятному рівні", - зазначається у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) і його глави Маріо Драгі.

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На думку американського президента, заходи, вжиті ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи зі США. Чим дешевший євро, тим конкурентоздатнішими є в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.