МВФ вважає курс долара США завищеним

МВФ вважає курс долара США завищеним

Укрінформ
Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.

Як повідомляє DW, про це йдеться у доповіді МВФ.

"З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12%, водночас курси євро, японської єни і китайського юаня перебувають на прийнятному рівні", - зазначається у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) і його глави Маріо Драгі.

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На думку американського президента, заходи, вжиті ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи зі США. Чим дешевший євро, тим конкурентоздатнішими є в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.

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