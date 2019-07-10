МВФ відновлює фінансову допомогу Молдові

МВФ відновлює фінансову допомогу Молдові

Укрінформ
Міжнародний валютний фонд до кінця 2019 року надасть Молдові фінансову допомогу в розмірі $46,5 млн.
Про це на брифінгу у Кишиневі заявила прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

«Успішно завершилися переговори з групою експертів Міжнародного валютного фонду. За результатами переговорів було досягнуто згоди, що до кінця 2019 року Молдова отримає фінансову допомогу в розмірі $46,5 млн. Кошти будуть використані на економічний розвиток і підвищення добробуту громадян. Було прийнято також рішення про продовження Програми взаємодії з МВФ до березня 2020 року», - зазначила Санду.

Глава молдавського уряду нагадала, що фінансову допомогу МВФ було припинено у зв'язку з деякими кроками, зробленими попередньою владою. Зокрема, за словами прем'єра, мова йде про прийнятий 2018 року закон про податкову амністію.

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Санду звернула особливу увагу на те, що найголовнішим досягненням на цьому етапі роботи уряду залишається розблокування зовнішнього фінансування, яке дозволить, в першу чергу, стабілізувати бюджетну ситуацію і реалізувати багато економічних та соціальних проєктів.

Молдавська прем'єрка наголосила, що одним з пріоритетних напрямків діяльності уряду залишиться боротьба з корупцією.

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