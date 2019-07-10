МВФ відновлює фінансову допомогу Молдові

«Успішно завершилися переговори з групою експертів Міжнародного валютного фонду. За результатами переговорів було досягнуто згоди, що до кінця 2019 року Молдова отримає фінансову допомогу в розмірі $46,5 млн. Кошти будуть використані на економічний розвиток і підвищення добробуту громадян. Було прийнято також рішення про продовження Програми взаємодії з МВФ до березня 2020 року», - зазначила Санду.

Глава молдавського уряду нагадала, що фінансову допомогу МВФ було припинено у зв'язку з деякими кроками, зробленими попередньою владою. Зокрема, за словами прем'єра, мова йде про прийнятий 2018 року закон про податкову амністію.

Санду звернула особливу увагу на те, що найголовнішим досягненням на цьому етапі роботи уряду залишається розблокування зовнішнього фінансування, яке дозволить, в першу чергу, стабілізувати бюджетну ситуацію і реалізувати багато економічних та соціальних проєктів.

Молдавська прем'єрка наголосила, що одним з пріоритетних напрямків діяльності уряду залишиться боротьба з корупцією.