Синів молдавського експрем'єра підозрюють у відмиванні грошей

Синів молдавського експрем'єра підозрюють у відмиванні грошей

Укрінформ
Сини колишнього прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа залучені в операціях з відмивання грошових коштів.
Про це на брифінгу в Кишиневі заявила прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

«Наразі мені надходить інформація про те, що сини колишнього прем'єр-міністра країни Павла Філіпа залучені в корупційних схемах з відмивання грошей. Ми (компетентні органи) проведемо відповідне розслідування», - заявила Санду.

Прем'єр підкреслила також, що в ході майбутнього розслідування буде з'ясовано, чи були поінформовані про ці незаконні дії відповідні служби (Управління з попередження та боротьби з відмиванням грошей - ред.), і чи відреагували вони належним чином на ці факти.

Читайте також: ПА ОБСЄ закликала Росію вивести війська з Молдови

Раніше представники приватного бізнесу заявляли про те, що сини молдавського експрем'єра також монополізували експорт горіхів із Молдови.

Прем'єр Санду закликала міністра сільського господарства країни створити міжвідомчу комісію, яка проаналізує оприлюднені факти монополії на експорт горіхів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-