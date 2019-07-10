Синів молдавського експрем'єра підозрюють у відмиванні грошей

«Наразі мені надходить інформація про те, що сини колишнього прем'єр-міністра країни Павла Філіпа залучені в корупційних схемах з відмивання грошей. Ми (компетентні органи) проведемо відповідне розслідування», - заявила Санду.

Прем'єр підкреслила також, що в ході майбутнього розслідування буде з'ясовано, чи були поінформовані про ці незаконні дії відповідні служби (Управління з попередження та боротьби з відмиванням грошей - ред.), і чи відреагували вони належним чином на ці факти.

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Раніше представники приватного бізнесу заявляли про те, що сини молдавського експрем'єра також монополізували експорт горіхів із Молдови.

Прем'єр Санду закликала міністра сільського господарства країни створити міжвідомчу комісію, яка проаналізує оприлюднені факти монополії на експорт горіхів.