ПА ОБСЄ закликала Росію вивести війська з Молдови

Парламентська асамблея ОБСЄ закликала до повного виведення збройних сил і запасів боєприпасів РФ з території Республіки Молдова.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій у рамках ХХVІІІ щорічної сесії ПА ОБСЄ в Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У резолюції 1-го комітету (політичні питання і безпека) під назвою "Сприяння сталому розвитку в інтересах зміцнення безпеки: роль парламентів", зокрема, йдеться про те, що ПА ОБСЄ заявляє про "необхідність забезпечення повного виведення збройних сил і запасів боєприпасів Російської Федерації з території Республіки Молдова і перетворення нинішньої операції з підтримання миру на міжнародну цивільну місію".

ПА ОБСЄ знову заявляє "про свою рішучу підтримку всеосяжного мирного та сталого врегулювання конфлікту в Республіці Молдова на основі принципів суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, підкреслюючи важливість формату "5+2", що є єдиним механізмом досягнення всеосяжного та сталого врегулювання, вітаючи досягнутий на даний момент прогрес і наполегливо закликаючи сторони забезпечувати всебічне виконання взятих на себе зобов'язань і робити подальші кроки щодо поліпшення життя людей".

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Крім того, у документі звучить заклик до сторін конфліктів на пострадянському просторі вступити в переговори “сумлінно, без попередніх умов з метою досягнення всеосяжного і міцного миру при повній повазі суверенітету, територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів Грузії, України, Азербайджану та Республіки Молдова".

Як повідомляв Укрінформ, комітет з політичних питань і безпеки ПА ОБСЄ прийняв резолюцію із закликом забезпечити деокупацію Криму і вивести збройні сили РФ з України. Крім того, була схвалена запропонована українською делегацією резолюція про мілітаризації Російською Федерацією тимчасово окупованих Криму і Севастополя, Чорного та Азовського морів.

Також в ПА ОБСЄ підтримали резолюцію із засудженням окупації Росією частини Грузії.