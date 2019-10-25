Україна експортуватиме антилоп до Китаю

Україна та Китайська Народна Республіка погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп з України до КНР.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

“Компетентні органи України та Китайської Народної Республіки погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп (SAIGA TATARICA) з України до Китайської Народної Республіки”, - йдеться у повідомленні.

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Заначається, що раніше між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Головним митним управління Китайської Народної Республіки було підписано меморандум щодо ветеринарного сертифіката для експорту антилоп з України в КНР.

Детальніше ознайомитися з сертифікатом можна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України».