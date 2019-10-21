Україна суттєво спрощує процедуру ввезення тварин

З кінця листопада процедуру ввезення на територію України тварин, в тому числі і свиней, буде значно спрощено.

Про це повідомив директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держспоживслужби Борис Кобаль, інформує пресслужба відомства.

"З кінця листопада змінюються вимоги до ввезення на територію України тварин та харчових продуктів тваринного походження. 24.11.2019 набуває чинності наказ Мінагрополітики від 16.11.2018 № 553 "Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки", - поінформував Кобаль.

Відповідно до цього наказу втрачає чинність наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 14.06.2004 № 71 «Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду», яким було передбачено проведення відбору тварин для відправки в Україну за участю представника державної служби ветеринарної медицини України, зауважив посадовець.

Після набуття чинності наказу № 553 ввезення на митну територію живих тварин можливе з потужностей (об’єктів) щодо яких встановлено відповідність законодавству України за результатами: інспектування такої потужності (об’єкта), проведеного компетентним органом України; здійснення оцінки ефективності компетентного органу країни-експортера; у разі, якщо з такою країною укладено договір про еквівалентність.