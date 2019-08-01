У Держспоживслужбі сказали, коли будуть затверджені вимоги до органічного виробництва

Вимоги до органічного виробництва не будуть затверджені до 2 серпня, коли набирає чинності "органічний" закон. На затвердження цих вимог можна очікувати не раніше жовтня.

Про це Укрінформу розповів голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа у коментарі щодо впровадження Закону №2496-VIII “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції”, який набирає чинності 2 серпня 2019 року.

“Вимоги до органічного виробництва, на жаль, поки що не затверджені, вони в стадії опрацювання. Я сподіваюсь, що через кілька тижнів вони будуть затверджені Кабінетом міністрів і потім, на виконання вимог, набудуть уніфікованого формату”, - сказав Лапа.

Він очікує, що формування нормативно-правового поля буде здійснене до жовтня-листопада, а система перевірок і контролю за дотриманням вимог органічного виробництва повноцінно запрацює з початку наступного року.

Водночас, наголосив очільник відомства, Держспоживслужба має достатньо підготовлених фахівців і вже готова до запровадження державного контролю в системі органічного виробництва.

“З точки зору людського капіталу - так, ми до цього готові”, - сказав Лапа.

За його словами, інтенсивність державного контролю в цій сфері діяльності не має бути значною.

“На відміну від інших сфер контролю, якщо ми говоримо про органічне виробництво, тут є органи сертифікації, до них є спеціальні вимоги. Вони сертифікують органічних виробників, вони несуть відповідальність за проведення щорічної перевірки, так само, як і відповідальність за дотримання вимог виробниками”, - наголосив керівник відомства.

За попередніми оцінками, наразі в Україні займаються органічним виробництвом понад 300 підприємств. За новим законом, усі ці виробництва будуть пересертифіковані. Нові підприємства, які досі не виготовляли органічної продукції, матимуть перехідний період, перш ніж отримають сертифікат. Тоді ж інформацію про ці підприємства буде розміщено в реєстрі виробників органічної продукції.

“Сам закон передбачає звітування. Тобто, коли він повністю запрацює, ми будемо хоч розуміти, які обсяги цього ринку, скільки на цьому виробників. Я думаю, що це вже буде ясно протягом першої половини наступного року. Поки що це все (дані про кількість виробників органічної продукції в Україні - ред.) - оцінки самих асоціацій виробників органічної продукції”, - заявив Лапа.

Як повідомляв Укрінформ, законом про органічне виробництво передбачені штрафні санкції за порушення його норм. Залежно від виду порушення, такі стягнення у 2019 році становитимуть від 12,5 тис. грн до понад 100 тис. грн. Розміри штрафів визначені в мінімальних заробітних платах, тому штрафи можуть зростати. Перевірки на ринку органічної продукції за новим законодавством будуть планово здійснюватися з 2020 року.

В Україні за 10 років від початку розвитку органічного сектору налічується 304 офіційно сертифіковані виробники агропродукції, причому не лише сировинної, а й галузей переробки.

Найбільшими споживачами української органічної продукції є країни Європейського союзу, США, Канада, Австралія та деякі країни Азії. Основними експортним продуктами є зернові, олійні, бобові, ягоди, фрукти та дикороси.

Наразі Україна посідає 20-те місце у світі та 11-те місце в Європі за площею сільськогосподарських угідь, зайнятих під органічним виробництвом. Загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного періоду становить близько 300 тис. га.