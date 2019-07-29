Україна може втратити навіть сумнівний статус "аграрної наддержави" - Данилишин

Для України, яка прагне забезпечити високі темпи економічного зростання, критично важливо, щоб поруч з поточною операційною структурою - Кабінетом міністрів, була створена адміністрація розвитку з особливими повноваженнями, підпорядкована Президенту.

Про це голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин написав у Facebook.

"Не потрібно винаходити велосипед - всі заходи щодо стимулювання швидкого і якісного зростання давно відомі в міжнародній практиці. Частина з них описана вище - на прикладі Китаю. При цьому держава, яка прагне забезпечити високі темпи економічного зростання, формує для цього стратегію економіки, визначає контрольні точки, методи їх досягнення, інструменти реалізації цих методів. А також терміни реалізації заходів і необхідні для цього ресурси. Тому для України критично важливо, щоб поруч з поточною операційною структурою (Кабмін) була створена адміністрація розвитку, з особливими повноваженнями, підпорядкована Президенту. Так само, як це робилося в країнах «економічного дива». Вона повинна бути ставкою Верховного головнокомандувача в економіці", - написав Данилишин.

Він зазначив, що стан нашої економіки після всіх виборів не дає приводу для оптимізму. Наприклад, індекс промислового виробництва в червні у порівнянні з травнем становив 98,7% - обсяг промвиробництва в червні поточного року знизився на 1,3% порівняно з травнем. До речі, аналогічна ситуація спостерігається і якщо застосувати «базовий» метод - в червні цього року по відношенню до червня 2018 року промвиробництво впало на ті ж 1,3%. Найбільш тривожна ситуація в переробній промисловості (зниження до травня поточного року на 2,8%, до червня минулого року на 4,8%) і виробництві товарів інвестиційного призначення (зниження до травня поточного року на 4,1%, до червня минулого року на 8,4%). У виробництві будівельної продукції в червні порівняно з травнем обсяги виробництва впали на 7,3%. Не виключено, що це випереджаючий індикатор, який свідчить про наближення уповільнення в будівельній сфері. Якщо порівняти промвиробництво за перше півріччя 2019 року з відповідним періодом минулого року, то воно зросло лише на 0,5%, що мізерно мало для економіки, яка повинна зростати на 5-7% на рік.

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Данилишин також нагадав, що за 2016-2018 роки ДП «Антонов» не виробило і не поставило замовникам жодного серійного літака. У 2018 році АвтоЗАЗ виробив один легковий автомобіль. У 2019 році Крюківський вагонобудівний завод виробив 8 пасажирських вагонів, за січень-квітень 2019 року виробив 5 таких вагонів. Склався колосальний структурний перекіс, коли в одній з найбільших країн Європи стало вигідним виробляти тільки сировину і агропродукцію, а випуск звичайних промислових товарів, не кажучи вже про технологічну продукцію, стає дорожче, а сама продукція якісно гірше, ніж за кордоном. Товарні потоки між Україною та зовнішнім світом побудовані по нехитрій схемі: за кордон - сировина і напівфабрикати, до нас - машини, обладнання, ширвжиток.

"Якщо пустити все на самоплив, то доведеться не тільки забути про виробництво літаків або пасажирських вагонів, наша країна перетвориться в імпортера продовольства. Тоді і сумнівний статус «аграрної наддержави», яким справедливо обурюються українські промисловці та економічні експерти, стане недосяжною мрією", - наголосив Данилишин.