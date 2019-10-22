Тристоронні газові переговори: у Брюсселі відбулися технічні консультації

Україна, Європейська комісія та РФ провели технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу переговорів про транзит газу. Наступний етап тристоронніх переговорів відбудеться 28 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Україна, Європейська комісія та Російська Федерація провели технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів про транзит російського газу після 1 січня 2020 року. Зустріч відбулася в понеділок в Брюсселі. В її ході сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора ГТС", - ідеться у повідомленні.

На зустрічі також йшлося про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України та Росії на стандартних європейських умовах, а також методику тарифоутворення при транспортуванні газу, інші питання.

Очікується, що наступний етап тристоронніх переговорів про транзит газу відбудеться 28 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

19 вересня 2019 року в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів під головуванням віцепрезидента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича за участю делегацій Єврокомісії, України і Росії. До складу української делегації входять міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель та голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Сторони відзначили конструктивний підхід до можливості збереження транзиту.