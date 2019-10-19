Україна ще має шанс отримати другий транш макрофінансової допомоги ЄС цього року — Маркарова

Міністр фінансів України Оксана Маркарова та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки, єврокомісар з фінансових справ Валдіс Домбровскіс домовилися про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги, який Україна може отримати ще до кінця року.

Про це Маркарова повідомила у Facebook за результатами триденного візиту української делегації до США.

"Домовилися з Валдісом Домбровскісом про план дій щодо другого траншу макрофіну, де вже виконано всі умови, крім однієї, і де ще залишається шанс отримати кошти в цьому році. А також обговорили питання фінансування на 2020 рік", - написала вона.

Міністр підкреслила, що довгострокове і дешеве фінансування від офіційних кредиторів є пріоритетом Мінфіну, так само як і розвиток внутрішнього ринку.

Глава Мінфіну поінформувала, що українська делегація обговорила з головою Паризького клубу кредиторів Оділь Рено-Бассо поглиблення спрямованої співпраці між Мінфіном та Казначейством Франції, а також посилення нашими інструментами інвестиційних проєктів.

Із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті представники України, за словами міністра фінансів, "пораділи рекорду в 1 млрд євро проєктів вже за 10 місяців 2019 року і звірили годинники інвестицій ЄБРР в Ощадбанк".

Крім того, під час візиту до США було продовжено перемовини з МВФ. "Разом з місією зустрілись як з директором Європейського департаменту Полом Томсеном, так і новою очільницею МВФ, але гарним партнером України з часів своєї роботи в Світовому банку Крісталіною Георгієвою. Чекаємо місію в Києві найближчим часом", - зауважила Маркарова.

За її словами, український Мінфін також домовився про продовження співпраці з Міністерством фінансів Нідерландів, про що укладено меморандум із міністром Вопке Хукстрою.

Маркарова повідомила, що виступила на форумі Human Capital project, де Україна є однією з активних учасниць. Цьогоріч кількість міністрів фінансів на форумі збільшилась, до нього долучилися також віцепрезиденти Світового банку та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун.

"Спеціальний інтелектуальний подарунок триденного візиту - дискусія з Ларрі Самерсом (відомий американський економіст - ред.) в маленькому колі колег-міністрів, а дружній подарунок - зустріч з Наталією Яресько (колишній міністр фінансів України - ред.) і кава з дискусією про судову реформу з Віталієм Шабуніним (голова громадської організації "Центр протидії корупції" - ред.)", - підсумувала Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація 16 жовтня вирушила до Вашингтона на переговори з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Європейський Союз раніше заявляв, що готовий виділити Україні другий транш - 500 млн євро - в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги, щойно відповідні умови будуть виконані.

Фото: Facebook Oksana Markarova