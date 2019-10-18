Найближчими тижнями місія МВФ знову прибуде до Києва - Гончарук

Найближчими тижнями місія Міжнародного валютного фонду знову прибуде в Київ для подальшого обговорення деталей співпраці.

Про це у Facebook повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Гарні новини з США! Українська делегація досягла позитивного прогресу в перемовинах з нашими міжнародними партнерами?

Декілька тез від Директора Європейського департаменту МВФ Пола Томсена про Україну:

— попередні 2 програми були досить успішними;

— в України значний прогрес в досягненні макростабільності;

— економічне зростання є досить гарним, але маємо зростати більше.

Переговори з МВФ в активній стадії!

Найближчими тижнями місія знову прибуде в Київ для подальшого обговорення всіх деталей співпраці!”, - написав прем’єр.

Також він подякував колегам-міністрам “за складні та продуктивні перемовини”.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що нова програма МВФ для України у форматі розширеного фінансування (EFF) розрахована на три роки і буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності та запровадження глибоких структурних реформ.

Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена відвідала Київ 12-26 вересня 2019 року і почала обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування.

За підсумками візиту в українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з податково-бюджетної й грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

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У Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.