Депутати подали до проєкту держбюджету понад 2000 поправок

До проєкту закону про державний бюджет на 2020 рік було подано понад 2 тисячі правок.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олександр Трухін сказав під час обговорення у парламенті проєкту Держбюджету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"При підготовці проєкту бюджету до першого читання Бюджетний комітет за участі Міністерства фінансів та Рахункової палати опрацював 2176 поправок народних депутатів і комітетів, але більшість пропозицій не відповідали регламентним вимогам", - зазначив Трухін.

Загалом, за його словами, Комітет рекомендує ухвалити проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік у першому читанні. Водночас парламентський комітет рекомендує уряду доопрацювати його до другого читання.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду проєкт державного бюджету України на 2020 рік.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування - 145,2 млрд грн. Разом з тим Україна планує в наступному році запозичити близько 380 млрд грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова на брифінгу 15 вересня заявляла, що проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.

18 жовтня ВР почала розгляд проєкту дербюджету-2020 у першому читанні.