Мінекономіки сподівається, що у бюджеті не скасують відшкодування ПДВ для аграріїв

Відшкодування податку на додану вартість при експорті сільськогосподарської продукції має бути збереженим у Державному бюджеті на 2020 рік.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький під час пресконференції щодо відшкодування ПДВ при експорті зернових та технічних культур, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі в рамках бюджетного процесу була анонсована пропозиція про відміну відшкодування ПДВ при експорті зернових та технічних культур без жодного альтернативного механізму компенсацій. Ми звернулися до спікера Верховної Ради Разумкова та до голови бюджетного комітету пана Юрія Арістова від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства про недопущення прийняття цієї норми»,- сказав Висоцький.

Він додав, що скасування відшкодування ПДВ буде дискримінаційним, оскільки підприємці повинні мати рівні умови для своєї діяльності, а також це принесе «багатомільярдні збитки» аграріям.

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Крім того, він додав, що фактично аграрна галузь є експортоорієнтованою і 70% продукції експортується, галузь формує більше 40% експортного доходу України в цілому. Він зауважив, що відшкодування ПДВ є серед факторів, який дозволяє важливій для економіки аграрній галузі розвиватися і розширюватися.

«Ми сподіваємося, що це непорозуміння буде виправлено і на голосування у Верховній Раді буде винесено проєкт бюджету-2020 без цієї дискримінаційної норми»,- зауважив Висоцький.