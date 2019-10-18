Лінкявічюс анонсував Ukraine Reform Conference-2020 у Вільнюсі

Глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс розповів про плани щодо проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка 2020 року пройде в Литві.

Про це Лінкявічюс повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

«Нагадаю, що наступного року в Литві буде проводитися Міжнародна конференція з питань реформ в Україні. Та сама, яка цього року була в Торонто (Ukraine Reform Conference-2019, 2-4 липня - ред.), минулого року - в Копенгагені, а перша подібна конференція проходила в Лондоні. Що стосується термінів і місця проведення, то вона, швидше за все, буде у Вільнюсі і, ймовірно, в липні», - сказав Лінкявічюс.

За його словами, Ukraine Reform Conference-2020 року - «це ще одна можливість залучити до сприяння різні інституції: Європейський інвестиційний банк, Європейський банк з реконструкції та розвитку, Світовий банк». Він також уточнив, що «є й інші подібні плани, про які можна буде говорити пізніше».

Читайте також: Лінкявічус приїде на інвестфорум до Маріуполя

Раніше Лінкявічюс сказав, що 29 жовтня відвідає Форум «RE: THINK. Invest in Ukraine», який пройде в Маріуполі.

Повністю інтерв'ю з Лінасом Лінкявічюсом читайте на сайті Укрінформу.