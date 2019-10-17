Українські компанії взяли участь у виставці Food ingredients

Сім українських компаній–виробників та експортерів агропродовольчих інгредієнтів вперше взяли участь у виставці Food ingredients for taste Japan в рамках українського стенду.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

"Передумовою організації українського стенду на виставці стали високі позиції України на глобальному ринку та значний інтерес японського ринку в імпорті інгредієнтів до продуктів харчування", - йдеться у повідомленні.

У Мінагрополітики зазначили, що лише за перші 2 дні виставки українські компанії-учасники провели 248 зустрічей з потенційними імпортерами.

"Активність України в напрямку відкриття ринку Японії активно зростає з року в рік. Очікується, що в 2020 році кількість компаній, зацікавлених у експорті своєї продукції на японський ринок, значно зросте", - наголосили у профільному відомстві.

Участь у виставці взяли: Арніка Органік – виробник органічної продукції в Україні: кукурудза, соя, нут; Агро-Патріот – лідер промислового вирощування часнику в Україні; Альта країна – експортер органічних заморожених ягід та сокових концентратів; Barbet – експортер органічних злаків, гороху, сої, нута, соняшникової продукції, льону, гірчиці, сочевиці; Факторія-агро – лідер з переробки гірчиці в Україні; GFK trading group – трейдер горіхами, насінням, квасолею, замороженими ягодами та овочами; AbiFarm – виробник равликів.

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Виставка Food ingredients for taste Japan проходить 30 років поспіль у перших числах жовтня. За попередніми оцінками в 2019 році виставка прийняла 42 000 відвідувачів та 900 стендів експонентів.