Нафта дорожчає на тлі оптимізму щодо Brexit і вибуху на саудівському НПЗ

Ціни на нафту еталонних марок відновилися у середу на фоні відновлених сподівань на угоду Brexit між Великобританією та Європейським Союзом.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,10 (0,17%) - до $58,84 за барель. У вівторок їхня ціна зменшилася на $0,61 (на 1,03%), склавши на закриття $58,74 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилися на $0,07 (0,13%) - до $52,88 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $0,78 (на 1,46%), закрившись на позначці $52,81 за барель.

Крім того, ринок був підтриманий заявою генсека ОПЕК Мохаммеда Баркіндо про те, що Організація країн-експортерів нафти «зробить все, що в її силах» для підтримки стабільності нафтового ринку нафти після 2020 року.

Повідомлення про вибух на нафтопереробному заводі Сасреф, Саудівська Аравія, також сприяли зростанню світових цін на нафту. Вибух, викликаний витоком газу, відродив побоювання з приводу перебоїв з поставками саудівської нафти.

Зростання цін стримується зростаючим занепокоєнням з приводу нових проблем у торгових відносинах між США і Китаєм. Тепер Пекін хоче, аби США анулювали тарифи на імпорт китайських товарів, перш ніж погодитися на купівлю американської сільськогосподарської продукції на суму до $50 млрд у рамках «першої фази» торгової угоди, укладеної 10-11 жовтня у Вашингтоні.

Ринок також чекає даних про зміну запасів нафти в США минулого тижня, які будуть опубліковані в четвер. За прогнозами експертів, вони збільшилися п'ятий тиждень поспіль.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 59,02 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 58,87 долара за барель, що на 13 центів вище за рівень закриття торгів ($58,74).