Нафта дешевшає на суперечливих підсумках переговорів між США і Китаєм

Ціни на нафту у вівторок продовжують знижуватися через суперечливі підсумки торгових переговорів між США і Китаєм.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,47 (0,79%) - до $58,88 за барель. У понеділок їхня ціна впала на $1,16 (1,92%), склавши на закриття $59,35 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,39 (0,73%) - до $53,2 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна знизилася на $1,11 (на 2,03%), закрившись на позначці $53,59 за барель.

Перші торги цього тижня завершилися падінням котирувань приблизно на 2%. Воно було обумовлено неоднозначними підсумками торгових переговорів між делегаціями США і КНР, які відбулися 10-11 жовтня у Вашингтоні.

Пізно ввечері 11 жовтня Сполучені Штати і Китай позначили периметр першого етапу торгової угоди і призупинили заплановане на цьому тижні підвищення тарифів на імпорт китайських товарів у США на суму $250 млрд. Минулого тижня Brent і WTI подорожчали в очікуванні успішного результату цих переговорів більш ніж на 3%.

Проте тарифи, що вже існують, залишаються в силі і офіційні особи з обох сторін заявили, що для вирішення цієї проблеми необхідно виконати ще більшу роботу.

«Ринок нафти займає обережну позицію щодо того, що буде далі, враховуючи, що гострі питання промислової політики, прав інтелектуальної власності та передачі технологій не порушувалися», - сказав стратег нафтового ринку в BNP Paribas Гаррі Чілінгуйрян.

Експерти AxiTrader вважають, що хід торгових переговорів, ймовірно, залишиться найбільш істотним фактором для настроїв на нафтовому ринку в короткостроковій перспективі.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 58,91 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,20 долара за барель, що на 15 центів нижче за рівень закриття торгів ($59,35).