Укренерго скоротить інвестиційну програму на 2,8%

ПрАТ "Укренерго" через зменшення фінансування за рахунок кредитних коштів скоротить інвестиційну програму на цей рік на 2,8%, до 3,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укренерго провела відкрите обговорення проекту змін до Інвестиційної програми Укренерго на 2019 рік. Зміни передбачають зменшення інвестиційної програми на 93 млн грн або 2,8% до 3,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, коригування відбулися через зменшення фінансування за рахунок кредитних коштів на 214 млн грн. Разом з тим, компанія покрила частину цього дефіциту за рахунок доходу від продажу пропускної спроможності міждержавних ЛЕП на суму майже 121 млн грн.

Укренерго запевняє, що на всіх об’єктах компанії, які фінансуються за кредитні кошти, дотримуються графіків робіт. Незначні зміни у фінансуванні, які пов’язані з технологією виконання робіт, не вплинуть на загальний термін реалізації проектів.