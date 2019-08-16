НКРЕКП зобов'язала "Укренерго" вдвічі знизити тариф на свої послуги

Держкомпанія "Укренерго" зобов'язана знизити тариф на послуги з передачі електроенергії у два рази.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 15 серпня, повідомляє її прес-служба.

"…на засіданні НКРЕКП було прийнято рішення про схвалення проекту постанови НКРЭКУ "ПРО внесення змін до постанови НКРЕКП від 12 липня 2019 № 1411", згідно з яким з 01.10.2019 удвічі зменшено тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo, а саме до рівня 159,3 грн/МВт ∙ год (без ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

Також, враховуючи зазначене рішення, регулятор схвалив свої проекти постанов, згідно з якими з 01 жовтня 2019 року коригуються тарифи на послуги з розподілення електроенергії для операторів систем розподілу.