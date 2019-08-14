НКРЕКП та Міненерго мають знизити тарифи на електрику для бізнесу - Гройсман

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і Міністерство енергетики та вугільної промисловості мають ухвалити рішення, що приведуть до зниження тарифів на електроенергію.

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я пропоную надати НКРЕКП та Міненерговугілля урядове доручення врегулювати питання ціни для промисловості у зв'язку з впровадженням ринку електричної енергії. Я вимагаю прийняти всі необхідні нормативно-правові акти у межах своїх повноважень, щоб знизити ціну на електричну енергію для підприємців у країні. Цього також вимагає Президент України", - сказав Гройсман.

Він заявив, що до наступної середи мають бути сформовані відповідні проекти актів.

"Проводьте наради, формуйте проекти, якщо треба внести якісь зміни, ми їх ухвалимо", - додав Гройсман.

Під час засідання представник Президента в Уряді Андрій Герус заявив, що отримує звернення від промислових споживачів про збільшення ціни на електроенергію на 23%.

"Це найбільше разове підвищення ціни", - сказав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2019 року в Україні функціонує ринок електроенергії. Електроенергія продається у чотирьох ринкових сегментах: ринок двосторонніх договорів (РДД, найбільший сегмент), ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок та балансуючий ринок.

За даними Укренерго, наразі теплова генерація намагається продавати якомога більше електроенергії у найдорожчому на сьогодні сегменті — балансуючому ринку. Причина — встановлені цінові обмеження у нічні часи на «ринку на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку є занизькими (959,12 грн за 1 МВт-год.) і невигідними для теплової генерації. Тому ТЕС не зацікавлені продавати електроенергію в цих сегментах, особливо вночі.

Іншим фактором подорожчання електроенергії для промисловості є те, що сьогодні у найдешевшому сегменті нового ринку — ринку двосторонніх договорів — обмежені можливості найбільшого виробника ДП «НАЕК «Енергоатом» продавати дешеву електроенергію.

У середині червня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №483 від 5 червня про покладання спеціальних обов'язків з постачання електроенергії і зобов’язав Енергоатом продавати до 90% своєї електроенергії за ціною, що була встановлена у квітні-травні.

Якби Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" отримало можливість продавати електроенергію на конкурентному ринку, замість зобов'язання 90% ресурсу продавати за заниженими цінами на аукціоні, ціна на електроенергію для промислових споживачів в Україні могла би знизитися щонайменше на 30%, стверджував у липні президент компанії Юрій Недашковський.

24 липня Прем'єр-міністр Володимир Гросман заявляв, що Кабінет міністрів проведе перевірку вартості електроенергії для промислових споживачів.