Інвестиційна активність сприяла зростанню ВВП у ІІ кварталі на 4,6% - МЕРТ

Зростання реального ВВП у другому кварталі 2019 року на 4,6% порівняно з відповідним кварталом торік відбулося завдяки збереженню інвестиційної активності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство економічного розвитку і торгівлі на своїй сторінці у Facebook.

"Українська економіка росте прискореними темпами. У ІІ кварталі 2019 ВВП України зріс на +4,6%", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що основними чинниками зростання стало збереження інвестиційної активності, що стимулювало розвиток будівництва, зокрема, на виробничих промислових об’єктах та об’єктах транспортної інфраструктури, активізація діяльності у металургійному виробництві й сільському господарстві.

За оцінками експертів, у ІІІ кварталі 2019 року очікується подальше зростання ВВП.

Як повідомляв Укрінформ, реальний ВВП України у І кварталі 2019 року порівняно з відповідним кварталом 2018 року зріс на 2,5%.