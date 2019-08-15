Цьогоріч Україна експортувала товарів та послуг майже на $30 мільярдів — МЕРТ

Україна у січні-червні 2019 року експортувала товарів та послуг на 29,5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку на своїй сторінці у Facebook.

"За 6 місяців 2019 Україна експортувала товарів та послуг на $29,5 млрд, що на 5,9% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас, експорт товарів за вказаний період становив $24,4 млрд. А зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 214 країн та територій світу", - йдеться в повідомленні.

Серед товарних груп найбільше у І півріччі 2019 року було експортовано недорогоцінних металів та виробів з них (на 5,6 млрд доларів), продуктів рослинного походження (на 5,5 млрд доларів), жирів та олії (на 2,3 млрд доларів), машин, обладнання та механізмів (на 2,1 млрд доларів).

Головним торговельним партнером України залишається Європейський Союз. Його частку у загальноукраїнському експорті за січень-червень 2019 року становить 42%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2018 рік експорт товарів та послуг становив 57,1 млрд доларів, (на 8,6% більше, ніж за 2017 рік), імпорт – 62,9 млрд доларів (на 14,3% більше).