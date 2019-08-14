Кабмін схвалив проєкт угоди про фінансування ЄС співпраці у сфері ядерної безпеки

Кабінет міністрів схвалив проєкт Угоди про фінансування річної програми дій щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською Комісією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"14 серпня Кабінет Міністрів України схвалив проект Угоди про фінансування річної програми дій 2018 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією", - йдеться у повідомленні.

Дана угода передбачає надання з боку Європейського Союзу фінансування проєкту «Безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, Компонент А», бюджет якого становить 5,7 млн євро.