Данилюк вважає обґрунтованою націоналізацію ПриватБанку

Рішення щодо націоналізації "ПриватБанку" у грудні 2016 року було правильним та цілком обґрунтованим.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю ВВС News Україна.

"З огляду на ту інформацію від Нацбанку, з якою я працював, рішення було правильним. Коли кажуть націоналізація, то часто не розуміють всього процесу. Для того, щоб відбулася націоналізація банку, має відбутися таке: Нацбанк, як регулятор, моніторить ситуацію з банками на ринку і якщо банк не виконує певні вимоги, а у випадку з "ПриватБанком" це були вимоги по капіталу, то Нацбанк виводить цей банк з ринку. Він виводить його на ліквідацію. Коли банк іде на ліквідацію, він передається в Фонд гарантування вкладів. Коли банк перебуває у Фонді гарантування вкладів, то далі приймає рішення Кабмін з приводу того, націоналізовувати його чи ні. Якщо його не націоналізувати, то він ліквідовується", - пояснив Данилюк.

Він наголосив, що питання про націоналізацію ПриватБанку ухвалювалося із розумінням значення цієї фінустанови для всієї банківської системи.

"Я займався питанням націоналізації. Ми подивилися на банк, у якому 22 млн клієнтів, у якому працює майже весь малий та середній бізнес. Ми розуміли системність цього рішення і тоді прийняли рішення націоналізувати його", - додав секретар РНБО.

За словами Данилюка, коли він як міністр фінансів представляв цей кейс на РНБО і на засіданні уряду, він зазначив, що націоналізація несе в собі певні ризики на майбутнє. Але через системність банку та боязнь ризиків було прийнято рішення ПриватБанк націоналізувати.

"Були й інші ризики - що сама націоналізація пройде неуспішно. Адже коли міняється власник, то багато процесів треба перебудувати. Нам вдалося сформувати команду, яка успішно це зробила. Тому цей процес завершено. Що зараз оскаржується в суді - питання, чи треба його виводити з ринку, чи ні, чи правильно тоді це зробили, чи ні. Це не зовсім питання до мене. Але ті документи, які я бачив, - це було обґрунтоване рішення", - сказав Данилюк.

Він зауважив, що після націоналізації ПриватБанку з ексвласником фінустанови Ігорем Коломойським не спілкувався.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривав із червня 2017 року.

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку тим, що відповідачі в цій справі не довели правомірність віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

24 травня НБУ подав апеляцію на рішення суду щодо незаконності націоналізації ПриватБанку.