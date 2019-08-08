Нафтогаз має у серпні знизити ціну на газ для населення на 265 гривень - Кабмін

НАК "Нафтогаз України" має у серпні знизити ціну на газ для населення на 265 грн за тисячу кубічних метрів відповідно до найнижчого індикатива у липні, що становить 4640 грн за тис. кубометрів (без ПДВ).

Про це інформує Урядовий портал.

"НАК «Нафтогаз України», відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, зобов’язаний у серпні знизити ціну природного газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубічних метрів", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293, із червня НАК «Нафтогаз України» зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків: 1. Індикатив Міністерства економічного розвитку і торгівлі – середня митна вартість імпортованого газу в липні становила 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ, 2. Українська енергетична біржа – газ на серпень у липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ, 3. НАК «Нафтогаз» – газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на серпень, 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ, 4. Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

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"Найнижчою виявилася ціна Нафтогазу. Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання, становить 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні 4905 грн", - додали в уряді.