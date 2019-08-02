В Україні вступив в силу "органічний" закон

В Україні з 2 серпня вводиться в дію закон, яким запроваджуються нові вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування продукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Сьогодні, 2 серпня, вступає в дію Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон було розроблено Мінагрополітики спільно з компаніями органічного сектору з метою вдосконалення правових засад органічного виробництва в Україні та їх адаптації до відповідного законодавства Європейського Союзу.

Новий закон встановлює вимоги до виробництва органічної продукції за галузями, її обігу, маркування та реалізації, а також механізм сертифікації органічного виробництва.

Також запроваджується ведення реєстрів операторів, органів сертифікації, органічного насіння і садивного матеріалу. Відкритість та загальнодоступність цих реєстрів надасть можливість громадянам, суб’єктам ринку органічної продукції, учасникам ринку, іншим заінтересованими особам отримувати актуальну, достовірну інформацію стосовно операторів органічного ринку, органів сертифікації, що мають право на проведення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, а також наявності на ринку України органічного насіння і садивного матеріалу.

Відповідно до положень нового закону повноваження здійснювати державний контроль (нагляд) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції надано Держпродспоживслужбі, яка перевірятиме діяльність операторів та органів сертифікації, а також проводитиме планові та позапланові заходи моніторингу органічної продукції на ринку з метою запобігання потраплянню на ринок неорганічної продукції, маркованої як органічна.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році штрафи передбачені законом про органічне виробництво за порушення його норм, залежно від виду порушення, становитимуть від 12,5 тис. грн до понад 100 тис. грн. Розміри штрафів визначені в мінімальних заробітних платах, тому штрафи можуть зростати. Перевірки на ринку органічної продукції за новим законодавством будуть планово здійснюватися починаючи з 2020 року.

В Україні за 10 років від початку розвитку органічного сектору вже працюють із органічною продукцією близько 500 операторів. 304 виробники агропродукції офіційно сертифіковані, як органічні виробники і це не лише сировинні продукти, а й переробники.

Наразі Україна займає 20-те місце у світі та 11-те місце в Європі за площею сільськогосподарських угідь, зайнятих під органічним виробництвом. Загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного періоду становить близько 300 тис. га.

Найбільшими країнами - споживачами української органічної продукції є країни Європейського Союзу, США, Канада, Австралія та деякі країни Азії. Основними експортним продуктами є зернові, олійні, бобові, ягоди, фрукти та дикороси.