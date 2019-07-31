За липень Україна експортувала понад 3,7 мільйона тонн зерна

Україна у новому 2019/2020 маркетинговому році, який розпочався 1 липня, експортувала понад 3,7 млн тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“З початку поточного маркетингового року – з 01 по 31 липня 2019 року – Україна експортувала понад 3,7 млн тонн зернових культур, зокрема, майже 1,4 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 0,9 млн тонн, фуражної – понад 0,4 млн тонн), ячменю – майже 1 млн тонн, кукурудзи – понад 1,3 млн тонн”, - ідеться у повідомленні.

У відомстві стверджують, що показники експорту зерна за місяць свідчать про зростання експорту зернових загалом, зокрема, пшениці та ячменю.

Так, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 2,4 млн тонн зернових, зокрема, понад 1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 0,6 млн тонн та фуражної пшениці понад 0,4 млн тонн), ячменю – 0,6 млн тонн, кукурудзи – 0,7 млн тонн).

Також з початку 2019/2020 МР було експортовано 0,7 млн тонн олійних культур, за аналогічний період минулого маркетингового року цей показник перевищував 0,3 млн тонн.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками січня-червня 2019 року обсяги експорту продукції аграрного сектора сягнули 10,3 млрд дол., що на 1,6 млрд дол. більше (або на 18,6%) порівняно з аналогічним періодом 2018 року. При цьому обсяги експорту зернових культур становлять 44,2% всього аграрного експорту України.