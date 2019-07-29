У липні нарахували ПДВ на 2 мільярди більше, ніж торік

У липні 2019 року нараховано до сплати 18,1 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 2 млрд грн більше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

"За результатами декларування у липні 2019 року нараховано до сплати 18,1 млрд грн податку на додану вартість. Це на 2 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року", - йдеться у повідомленні.

Найбільшу суму податку – 10,7 млрд грн — нараховано суб’єктами господарювання з доходом менше 200 млн грн (майже 221,6 тис. суб’єктів). Також 2,7 млрд грн нараховано 294 суб’єктами господарювання з доходами 200 млн грн — 1 млрд грн і 4,7 млрд грн ПДВ - 70 суб’єктами господарювання, доходи яких перевищують 1 млрд грн.

У цілому ж з початку 2019 року нараховано до сплати 135,9 млрд грн ПДВ, що на 12,4 млрд грн (10%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Серед галузей економіки найбільше збільшення нарахувань порівняно з минулим роком відбулось у виробництві тютюнових виробів (на 327,5 млн грн), роздрібній торгівлі у неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (на 114,2 млн грн) та торгівлі електроенергією (85,3 млн грн).