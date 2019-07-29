НБУ цьогоріч придбав на валютному ринку $2,4 мільярда

З початку 2019 року Національний банк придбав на валютному ринку 2,4 млрд дол.

Про це свідчать дані НБУ.

У період з 22 по 26 липня 2019 року Нацбанк купив 261,2 млн дол. для поповнення міжнародних резервів України.

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Обсяг купівлі валюти Нацбанком з початку 2019 року становив 2,39 млрд дол., при цьому обсяг продажу становив 231,43 млн дол. Таким чином, чиста купівля Нацбанком валюти на ринку для поповнення резервів у 2019 році перевищила 2 млрд дол.