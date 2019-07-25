У межах України цьогоріч переказали понад 93 мільярди - НБУ

За перше півріччя 2019 року за допомогою систем, створених як резидентами, так і нерезидентами, в межах України переказано 93,28 млрд грн, або 3,5 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Станом на 1 липня на території України було зареєстровано 37 систем переказу коштів, з них 30 — створені резидентами, сім — нерезидентами. Всього за півріччя 2019 року за допомогою систем, створених як резидентами, так і нерезидентами, переказано: в межах України - 93,28 млрд грн, або $3,5 млрд (73,23% від загального обсягу переказів), в Україну - $1,1 млрд (23,23%), з України - $168 млн (3,54%)", - йдеться в повідомленні.

З початку 2019 року через системи переказу коштів найбільше грошей в Україну надійшло зі США - 15%, Італії - 14%, Польщі - 11%, РФ - 9%, Ізраїлю - 8%. Найбільше грошей з України надійшло до РФ - 36%, Грузії - 9%, Азербайджану - 8%, Китаю - 4%.