Понад $10 мільярдів за пів року: Україна йде на новий рекорд з агроекспорту

Аграрний експорт з України за перше півріччя сягнув 10,3 млрд доларів США, тому є підстави сподіватися на новий рекорд за підсумками всього 2019 року.

Про це сказала в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба міністерства.

"За підсумками січня-червня 2019 року експорт продукції аграрного сектору склав 10,3 млрд дол. США, що на 1,6 млрд дол. США більше (або на 18,6%) порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу досяг 13,1 млрд дол. США, або 25,1% всього зовнішньоторговельного обігу України", - сказала Трофімцева.

Свіжі цифри з експорту за півроку в 10,3 млрд дол. США дають усі підстави сподіватись на новий експортний рекорд у 2019 році, вважає Трофімцева.

"Найвагомішими чинниками таких результатів залишаються обсяги експорту зернових культур – 44,2%, олії – 22,9% та насіння олійних культур – 6%", - зазначила в. о. міністра.

За її словами, обсяги експорту продукції рослинництва зросли на 1,5 млрд дол. США (на 19,3%) - до 9, 5 млрд дол. США. Обсяги експорту продукції тваринництва також зросли (на 73,2 млн дол. США, або на 10,9%) і сягнули 742,5 млн дол. США.

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Зокрема, зріс експорт кукурудзи – на 66,3%; макухи та інших твердих відходів, одержаних під час добування соняшникової олії, – на 19,7%; макухи та інших твердих відходів соєвої олії – в 2 рази; м’яса та субпродуктів домашньої птиці – на 27,5%; олії соєвої – на 55,3%; соку – на 96,1%; яєць – на 35,8%; молока згущеного – на 61,2%; насіння соняшнику – в 2,7 раза; меду – на 25%; живої ВРХ – на 45%; солі – на 45%; яловичини свіжої – на 31,9% тощо.

"За регіональною структурою українського аграрного експорту перше місце посідають країни Азії з часткою 41,9%, друге місце - країни Європейського Союзу - 33%, а третє місце зайняли країни Африки – 15,4%. Топ-5 країн з експорту нашої продукції очолив Китай (9%), далі Єгипет (8,2%), Індія (7,9%), Туреччина (7,7%), Нідерланди (7,1%)", - резюмувала Трофімцева.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінагрополітики, експорт аграрної продукції з України у першому кварталі 2019 року зріс на 22,5% порівняно із показниками аналогічного періоду попереднього року - на 989 млн дол. США.