Нацкомісія оштрафувала два облгази Фірташа

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала АТ "Київоблгаз" та АТ "Криворіжгаз" на 850 тис. грн кожен за недопуск представників регулятора до планової перевірки.

Про це стало відомо під час засідання НКРЕКП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У матеріалах засідання зазначається, що перевірка Київоблгазу мала здійснюватися 15 липня, а Криворіжгазу - 12 липня.

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Облгази відмовили у проведенні заходу контролю і заявили, що регулятор не буде допущений через відсутність на офіційному сайті затвердженої та оприлюдненої уніфікованої форми акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Як повідомлялося, Київоблгаз та Криворіжгаз входять до групи компаній РГК, що належить олігархові Дмитру Фірташу.

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