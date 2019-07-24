Дві третини боргів облгазів припадає на компанії Фірташа - Нафтогаз

За 4 місяці роботи ринку газу у режимі добового балансування заборгованість учасників ринку становить 3,674 млрд грн, з них 2,754 млрд грн — борг групи газорозподільчих компаній під брендом РГК.

Про це пише НАК "Нафтогаз України" у Twitter.

"За 4 міс. роботи ринку газу в режимі добового балансування негативні небаланси учасників склали 3,674 млрд грн або 663,6 млн кубометрів газу. Найбільший борг у розмірі 3,581 млрд грн або 413,7 млн кубометрів блакитного палива накопичили облгази. Заборгованість підприємств під брендом РГК становить 2,754 млрд грн або 309 млн кубометрів газу", - йдеться у повідомленні.

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За весь час роботи добового ринку газу Укртрансгаз отримав від замовників послуг транспортування оплату трохи більше 2% від загальної заборгованості — 87 млн грн.

Як повідомлялося, ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК) належить українському олігарху Дмитру Фірташу.

Укртрансгаз оплатив 525 млн грн позитивних небалансів, однак залишається винен ще 1,333 млрд грн замовникам послуг транспортування газу. Найбільший борг наразі — перед НАК «Нафтогаз України», обсяг позитивного небалансу якого, за підсумком чотирьох місяців, становить 855 млн грн.