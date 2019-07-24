АМКУ взявся за справу 18 облгазів Фірташа

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочинає справу про порушення економічної конкуренції проти 18 газорозподільчих підприємств.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

“Розпорядженням голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого Терентьєва Ю. від 18.07.2019 № 01/226 -р розпочато розгляд справи про порушення № 128-26.13/77-19 за ознаками вчинення публічними акціонерними товариствами... порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді призначення (обрання) фізичної особи – громадянина Великої Британії Девіда Етоні Ховарда Брауна головою наглядової ради одночасно в усіх зазначених товариствах без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України”, - йдеться у повідомленні.

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Комітет підкреслює, що призначення на посаду головою наглядової ради публічних акціонерних товариств «Сумигаз», «Запоріжгаз», «Чернігівгаз», «Дніпропетровськгаз», «Львівгаз», «Хмельницькгаз», «Криворіжгаз», «Тисменицягаз», «Миколаївгаз», «Київоблгаз», «Івано-Франківськгаз», «Рівнегаз», «Дніпрогаз», «Закарпатгаз», «Чернівцігаз», «Харківміськгаз», «Житомиргаз», «Харківгаз» однієї особи є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Таке призначення дає Антимонопольному комітету підстави вважати зазначені товариства єдиним суб’єктом господарювання. Також на думку АМКУ зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

"Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз" входять до групи Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, у квітні АМКУ почав розглядати справи за ознаками скоєння 20 облгазами порушень законодавства про захист економічної конкуренції.