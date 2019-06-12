АМКУ підозрює групу Фірташа у зловживанні на ринку азотних добрив

У діяльності Group DF виявлено ознаки, що можуть свідчити про зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова АМКУ Юрій Терентьєв.

"24 травня АМКУ направив 4 компаніям з групи ДФ, яка належить Фірташу (3 заводи – виробники мінеральних азотних добрив та НФ Трейдінг Україна), попередні висновки за результатами проведеного розслідування. Їх суть: група має ознаки монопольного становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив. Зафіксовані факти, які можуть свідчити про зловживання монопольним становищем", - написав Терентьєв.

Як зазначається, вартість газу становить близько 70% в собівартості виробництва аміачної селітри. Саме цей зв’язок між сировиною (газом) і кінцевим продуктом (міндобривами) і став об’єктом зловживань з боку зазначених компаній.

В АМКУ пояснили, що підприємства Group DF купували газ для виробництва добрив у пов’язаних компаній, а потім перепродували його всередині групи, постійно піднімаючи ціну. Коли ж газ доходив власне до кінцевого заводу-виробника добрив, його ціна була суттєво завищеною, що призводило до завищення вартості азотних добрив.

Додатково до цього, протягом 2017 року відбувалися зупинки виробництва, через свідоме непроведення розрахунків за поставки газу. Юридично такі дії можно кваліфікувати як зловживання монопольним становищем через штучне обмеження виробництва добрив.

Всі 4 компанії-відповідачі отримали матеріали із результатами розслідування і наразі надіслали клопотання про ознайомлення із матеріалами справи. Імовірним наслідком справи може стати не тільки накладення штрафу, а й примусовий поділ хімічних активів групи.

Як відомо, Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в хімічній промисловості, виробництві титану, газовому та банківському секторах.

Азотний бізнес є одним із ключових напрямів для Group DF. Цей бізнес представлено холдинговою компанією OSTCHEM, яка об’єднує активи Групи з виробництва азотних добрив, їх дистрибуції та транспортування: Азот (Черкаси, Україна), Концерн Стирол (Горлівка, Україна), Сєвєродонецьке об’єднання Азот (Сєвєродонецьк, Україна), Рівнеазот (Рівне, Україна) та Nitrofert (Естонія).

Group DF працює в 11 країнах євразійського регіону. Засновником та власником Group DF є Дмитро Фірташ.