На ринку подешевшав український абрикос - експерти

Український абрикос подешевшав до 8-10 грн за кг, а на переробку його продають по 5-5,5 грн за кг.

Про це повідомляється на сайті аналітичної платформи плодоовочевого бізнесу Еast-fruit.

"В Україні підійшов до кінця черговий сезон абрикосів і на ринку реалізовують залишкові партії цих фруктів, при цьому більшість вітчизняних виробників незадоволені підсумками нинішнього сезону. Останні партії абрикосів середньої якості українські фермери реалізовували в діапазоні 8-10 грн/кг (0,31-0,39 дол./кг), в той час як ще тижнем раніше в господарствах були залишкові пропозиції і більш якісної продукції по 20-25 грн/кг (0,78-0,96 дол./кг)", - йдеться в повідомленні.

Партії фруктів середньої та низької якості виробники масово відправляють на переробку по 5,0-5,5 грн/кг.

Експерти Еast-fruit зазначають невисокі якісні показники вітчизняної продукції і низький рівень маркетингу виробників. У більшості українських садівників, які займаються вирощуванням абрикосів, повністю відсутня передпродажна доробка продукції. Також українські фермери не поспішають переходити на нові інтенсивні технології і більш вигідні з економічної точки зору сорти абрикосів.

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Аналітики Еast-fruit проводять регулярний моніторинг роздрібних мереж України і зазначають, що в супермаркетах України, починаючи з травня 2019 року, домінує пропозиція імпортного абрикоса, якість якого в рази вищий за український. Український же абрикос поставлявся в мережі хаотично навіть у розпал сезону.