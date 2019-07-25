Порушники правил ціноутворення повернуть споживачам понад 100 мільйонів

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів після перевірок дотримання вимог щодо ціноутворення, зобов’язала повернути кошти споживачам на суму 105,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держспоживслужби.

“Упродовж І півріччя 2019 року фахівці Держспоживслужби здійснили 227 планових та 107 позапланових перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Відповідно до прийнятих приписів та рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій зобов’язано повернути кошти споживачам на загальну суму 105,5 млн грн, з яких 90,5 млн грн – сума коштів, яку зобов’язано повернути споживачам м. Києва за результатами 8 планових перевірок комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд м. Києва”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення перевірок порушення встановлено у 238 випадках. За результатами проведених перевірок прийнято 151 рішення про застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 6,6 млн грн та 129 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів на загальну суму 31,4 тис. грн. Також складено 170 приписів щодо усунення порушень під час формування, встановлення, застосування державних регульованих цін/тарифів та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

Наголошується, що внаслідок зменшення розмірів планованих та затверджених тарифів на житлово-комунальні та інші види послуг, а також приведення цін на фармацевтичному ринку до економічно обґрунтованого рівня, у І півріччі 2019 року Держспоживслужбою попереджено обрахування споживачів у розрахунку на річні обсяги надання послуг на загальну суму 32,3 млн грн.

Також протягом звітного періоду попереджено необґрунтоване фінансування з бюджету на виплати пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги на 5,3 млн грн.