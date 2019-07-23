Нацбанку за пів року повернули понад 1,4 мільярда рефінансу

У першому півріччі НБУ отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків понад 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України за I півріччя 2019 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1 445,5 млн грн. Ця сума складається з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заставного майна (активів), та коштів, отриманих з інших джерел", - ідеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що найбільше коштів отримано від реалізації майнових прав – 1 304,6 млн грн. Ще 90,9 млн грн надійшли від реалізації нерухомого майна.

Іншими джерелами погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків стали кошти від прийняття іпотеки на баланс НБУ (30,4 млн грн), списання за рахунок сформованого резерву (7,0 млн грн) та від погашення заборгованості за заставленими НБУ кредитними договорами (2,6 млн грн).

За найвищу ціну – 722,3 млн грн – реалізовано майнові права, передані ПАТ «КБ «Надра» в заставу НБУ.

Крім того, за січень-червень 2019 року в повному обсязі реалізовані активи неплатоспроможних банків ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ "КБ "Даніель" та ПАТ "Автокразбанк", що були передані ними у заставу НБУ. Загалом від реалізації цих активів Національний банк отримав 26,0 млн грн.

Як відомо, Національний банк України у минулому році отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків на півмільярда гривень більше, ніж роком раніше, – 2,6 млрд грн.

Фото: НБУ