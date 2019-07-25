Україна проведе переговори з ЄБРР щодо модернізації мережі електропередач

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію на переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку про укладення договору гарантії щодо проекту модернізації мережі електропередачі.

Відповідне розпорядження №238/2019-рп опубліковане на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії ("Проєкт модернізації мережі електропередачі") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку”, - зазначається в документі.

Президент призначив заступника міністра фінансів Юрія Гелетія главою делегації. Крім нього, до складу делегації увійшли ще дев’ятеро посадовців.

Президент затвердив директиви делегації, але вони не опубліковані й місять гриф “для службового користування”.

Глава держави уповноважив міністра фінансів України Оксану Маркарову на підписання договору гарантії («Проект модернізації мережі електропередачі») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.