Тарифне рішення суду може спричинити позови від міжнародних інвесторів - експерти

Для уникнення кризової ситуації необхідне рішення НКРЕКП, яким для "Укренерго" будуть встановлені принаймні тимчасові тарифи на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління.

"Через рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими встановлені тарифи для Укренерго на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління, на ринку відновлюваної енергетики очікуються невиплати виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ)", - йдеться у прес-релізі, який був розданий учасникам заходу.

Як наголосила у ході пресконференції директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик, судове рішення призвело не лише до порушення норм Закону України "Про ринок електричної енергії", яким, з 1 липня 2019 року було впроваджено ринок електричної енергії. Це рішення також потягне за собою погіршення інвестиційного клімату в країні, порушення зобов’язань перед вітчизняними і міжнародними кредиторами (ЄБРР тощо). Криза зачепить також тих, хто інвестував кошти у встановлення сонячних станцій у власних домогосподарствах.

"Рішення одного суду може призупинити розвиток цілої галузі. Крім того, ми ризикуємо отримати судові позови до держави Україна, зокрема, від міжнародних інвесторів, які вклали гроші в нашу країну", - наголосила Колтик.

За словами директора з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики, за останні п’ять років у галузь було вкладено 2,5 млрд євро. Більшість з об’єктів кредитовані у вітчизняних чи міжнародних фінансових установах.

Як наголосив у ході прес-конференції заступник директора з операційної діяльності ДП «НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, розрахунковий дефіцит коштів на третій квартал року на компенсацію виробникам з ВДЕ становить 6,2 млрд грн.

"Це є проблемою не стільки для нашої компанії, скільки для всього ринку. Тарифи для "Укренерго" (скасовані за рішенням суду - ред.) були встановлені відповідно до методології, розробленої регулятором, якраз через впровадження нової моделі ринку електроенергії в Україні. Той тариф, який діяв до цього, він не передбачав фінансування ряду системних послуг, які в новій моделі ринку є зоною відповідальності "Укренерго"", - підкреслив Кудрицький.

Представник "Укренерго" також повідомив, що після рішення Окружного адмінсуду, наразі, з юридичної точки зору, є чинним старий тариф, який покриває лише власні операційні витрати "Укренерго". Але не покриває витрати на ті системні послуги, які з'явилися у зоні відповідальності компанії з 1 липня 2019 року, після впровадження ринку електроенергії, а саме: купівлю втрат електричної енергії в магістральній мережі, плату за допоміжні послуги, і найбільшу статтю витрат - компенсація гарантованому покупцю різниці між ринковою ціною електроенергії, виробленої з ВДЕ (відновлювані джерела енергетики), та "зеленим тарифом", який встановлений для цієї генерації.

Учасники заходу наголосили, що як тимчасове рішення, яке може запобігти кризі галузі, слід ухвалити хоча б тимчасові тарифи для "Укренерго".

"Вимагаємо в НКРЕКП прийняти рішення щодо призначення для "Укренерго" тарифів на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління. Це є тимчасове рішення, яке може зупинити кризу у відновлювальній енергетиці", - підсумувала директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "Нікопольский завод феросплавів" призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя. На думку позивача, нові тарифи "Укренерго" напряму зачіпали його майнові права, як споживача послуг цієї енергокомпанії.