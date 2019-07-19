Президент підписав указ про підвищення якості доріг

Президент України Володимир Зеленський визначив заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.

Відповідний указ №529/2019 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент доручив Кабінету міністрів забезпечувати прозорість та обґрунтованість прийняття рішень у сфері державного планування будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг шляхом визначення чітких, зрозумілих для населення і бізнесу пріоритетів з урахуванням національних інтересів та належного ресурсного забезпечення.

Крім того, уряду доручено проаналізувати програмні документи у сфері будівництва й ремонту доріг на предмет дотримання чітких та зрозумілих пріоритетів і національних інтересів й y разі необхідності до 1 січня 2020 року забезпечити внесення відповідних змін.

Кабмін має опрацювати до 1 січня 2020 року питання щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на запровадження в рамках бюджетного планування визначення обсягів фінансового забезпечення будівництва й ремонту автомобільних доріг за рахунок коштів бюджетів на довгостроковий період.

Також уряд отримав завдання до 1 січня 2020 року забезпечити перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових та технічних вимог до учасників публічних закупівель у сфері будівництва й ремонту доріг; створення умов для використання новітніх технологій та матеріалів у цій сфері.

Глава держави доручив уряду також опрацювати питання щодо включення до договорів про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг умов про страхування таких об’єктів.

Водночас обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечувати узгодження регіональних програм розвитку автодоріг з відповідними документами державного планування.

Фото: president.gov.ua