Президент підписав указ про підвищення якості доріг

Президент підписав указ про підвищення якості доріг

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський визначив заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.

Відповідний указ №529/2019 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент доручив Кабінету міністрів забезпечувати прозорість та обґрунтованість прийняття рішень у сфері державного планування будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг шляхом визначення чітких, зрозумілих для населення і бізнесу пріоритетів з урахуванням національних інтересів та належного ресурсного забезпечення.

Крім того, уряду доручено проаналізувати програмні документи у сфері будівництва й ремонту доріг на предмет дотримання чітких та зрозумілих пріоритетів і національних інтересів й y разі необхідності до 1 січня 2020 року забезпечити внесення відповідних змін.

Кабмін має опрацювати до 1 січня 2020 року питання щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на запровадження в рамках бюджетного планування визначення обсягів фінансового забезпечення будівництва й ремонту автомобільних доріг за рахунок коштів бюджетів на довгостроковий період.

Також уряд отримав завдання до 1 січня 2020 року забезпечити перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових та технічних вимог до учасників публічних закупівель у сфері будівництва й ремонту доріг; створення умов для використання новітніх технологій та матеріалів у цій сфері.

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Глава держави доручив уряду також опрацювати питання щодо включення до договорів про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг умов про страхування таких об’єктів.

Водночас обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечувати узгодження регіональних програм розвитку автодоріг з відповідними документами державного планування.

Фото: president.gov.ua

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