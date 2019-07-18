Зеленський не розуміє, чому міст у Запоріжжі подорожчав удвічі: Ви цемент в Нідерландах купуєте?

Автомобільний міст у Запоріжжі, на добудову якого потрібно виділити ще 10 мільярдів гривень, Україні не потрібен.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час інспекції об’єкту незавершеного будівництва "Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя" у рамках робочої поїздки до Запорізької області. Під час наради представники Служби автодору, місцевої влади, проектанти обговорили с Президентом питання добудови мосту. Почувши, що на завершення будівництва необхідно 10 млрд гривень, Зеленський заявив, що такий проект державі не потрібен, передає кореспондент Укрінформ.

"Був перший проект, вартість якого була 5 млрд грн. Витратили 2,8 млрд гривень, залишилось - 2,2. Але зараз я чую замість 2,2 млрд грн цифру 10 млрд. Ви збираєтесь зносити те, що побудовано? Нам не потрібен проект, який держава не витримає. Я не розумію, чому було 5, а стало 10. Цемент подорожчав? В Україні? Ви його в Голландії закупаєте? До долара він не прив’язаний. Я не розумію. Ми ж в Україні живемо", - обурився Президент.

Заступник міністра інфраструктури Володимир Лавренюк зазначив, що згідно з інформацією, яку він отримав від Укравтодора, необхідно близько 5 млрд гривень.

"Треба думати головою (звернувся міністр до керівника обласної Служби автодоріг Андрія Івко - ред.). 5 млрд гривень не треба виділяти в один рік. Ми можемо на наступний рік зробити окрему бюджетну програму саме по цьому мосту, консолідувати фінансування з трьох джерел: державний дорожній фонд, гроші "митного експерименту" і співфінансування міської ради", - сказав він.

Президент доручив заступнику керівника Офісу Президента Олексію Гончаруку координувати питання фінансування будівництва мосту. Також він закликав мера Запоріжжя та керівництво Укравтодору знайти гроші і завершити коригування проекту до 15 листопада 2019 року.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський дав завдання відновити добудову мосту в Запоріжжі на початку 2020 року.

"Це – чи не найвідоміший довгобуд у місті. Президент дав завдання відновити добудову мосту якомога швидше – вже на початку 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з проектом, автотранспортна магістраль через острів Хортиця з’єднує правобережну та лівобережну частини м. Запоріжжя та включає: шість транспортних розв’язок, 24 штучні споруди – це два позакласні мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху, 14 естакад, вісім шляхопроводів.

Як повідомлялося, будівництво мостового переходу, який з'єднав би лівий і правий береги Дніпра через Хортицю, - один з найбільших довгобудів України - через рік йому виповниться 55 років. Перший проект було внесено до генерального плану міста на 1965-1985 роки, але не було реалізовано, як і проект 1987 року. Реальне будівництво почалося 2004 року і мало закінчитися 2009-го. Загальна довжина автомагістралі мала становити 9,1 км, з яких 660 м - довжина моста через Дніпро (між лівим берегом і Хортицею) і 260 м - через Старий Дніпро (між Хортицею та правим берегом). У 2010-му були прийняті поправки до проекту, що збільшують заплановану довжину моста через Старий Дніпро на 80 м.

Станом на березень 2017 року було збудовано 213 м переходу через Старий Дніпро.

Фото: president.gov.ua