Через два роки греблю ДніпроГЕС треба закрити на капремонт - Зеленський

Через два роки греблю ДніпроГЕС необхідно закрити на капремонт, за цей час у Запоріжжі необхідно побудувати першу чергу мостових переходів через р. Дніпро.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні під час робочої поїздки до Запоріжжя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені сказали, що гребля може чекати 2 роки. Потім її необхідно закрити на капремонт скільки часу необхідно аби добудувати мости?", - звернувся до проєктантів Президент.

Представники проєктної організації зазначили, що весь міст добудувати можна за 5 років, а першу частину, яка дозволить розвантажити мости Преображенського і закрити на ремонт греблю - за два роки. А для того, аби перейти до будівництва, наразі необхідно завершити оновлення технічної документації.

"До 15 листопада цього року ми завершимо коригування за умови наявності коштів. Нам не вистачає ще 30 млн гривень", - сказав керівник Служби автодору у Запорізькій області Андрій Івко.

Під час наради міський голова Запоріжжя і представник Укравтодору запевнили Президента, що на умовах співфінансування виділять необхідні 30 млн гривень.

Будівництво мостового переходу, який з'єднав би лівий і правий береги Дніпра через Хортицю, — один з найбільших довгобудів України — через рік йому виповниться 55 років. Перший проєкт було внесено до генерального плану міста на 1965-1985 роки, але не було реалізовано, як і проєкт 1987 року. Реальне будівництво почалося 2004 року і мало закінчитися 2009-го. Загальна довжина автомагістралі мала становити 9,1 км, з яких 660 м - довжина моста через Дніпро (між лівим берегом і Хортицею) і 260 м — через Старий Дніпро (між Хортицею та правим берегом). У 2010-му були прийняті поправки до проєкту, що збільшують заплановану довжину моста через Старий Дніпро на 80 м.

Станом на 10 березня 2017 року було збудовано 213 м переходу через Старий Дніпро.

Терміни здачі мосту постійно переносилися, а будівництво обростало скандалами, які виливалися в кримінальні справи. Однією з компаній, що зірвали будівництво мостів, є ПАТ "Уманьавтодор". Компанія просто залишила об'єкт, взявши аванс. Рішення суду про повернення 188 млн грн набуло чинності у лютому 2018 року, але гроші компанія так і не виплатила.

Як повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Сергій Мєшок в ефірі телеканалу TV5, у 2019 році постало питання про коригування проєкту.

Мости знаходяться на балансі Укравтодору і на контролі у Мінінфраструктури.